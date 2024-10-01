BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

HİSAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/10/2024 18:00

Açıklama: SU BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

SELİMİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/10/2024 12:30

Açıklama: Mustafakemalpaşa ilçesi SELİMİYE,ŞEYHMÜFTÜ, CUMHURİYET,VIRACA, HAMZABEY,ATARİYE,ŞEREFİYE,ŞEVKETİYE,FEVZİDEDE ve YÜZBAŞISABRİBEY mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 01.10.2024 tarihinde 09:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:30

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpasa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarında 30.09.2024-31.10.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/09/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer Ilcesi Dumlupinar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve civarında 01.10.2024-28.10.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 14:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/10/2024 16:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi 1. Aksu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 01.10.2024 tarihinde 14:45 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır .Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 14:45