Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Busenaz Sürmeneli hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Busenaz Sürmeneli hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Busenaz Sürmeneli'nin hayatını araştırıyor. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli (25 Haziran 1998), dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli 26 Mayıs 1998'de Bursa'da doğdu. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır.

Kariyeri

Rusya'nın Ulan-Ude kentinde düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda finalde Çinli Yang Liu'yu 4-0 yenerek altın madalya kazandı. İlk turda Avustralyalı Kaye Scott'u; ikinci turda İtalyan Assunta Canfora'yı; çeyrek finalde İrlandalı Christina Desmond'u 5-0'lık skorlarla mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rusya adına yarışan Saadat Dalgatova'yı 3-2 yenerek finale çıkmıştı. Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklet final maçında Çinli rakibi Gu Hong'u 3-0 yenerek altın madalya kazanmıştır. Son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'yı; çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu; yarı finalde ise Hint Lovlina Borgohain'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. 2019 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'dan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Busenaz Sürmeneli, finalde Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh ile karşılaştı. İlk iki raundu 5-0 kazandı. Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu. Busenaz Sürmeneli, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i eledi. Sürmeneli, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı. Turnuvanın en iyi boksörü seçildi. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kg'da final müsabakasında Cezayirli Ichrak Chaib'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Nikolina Gajic'i hakem kararıyla; yarı finalde ise İtalyan Melissa Gemini'yi 3-0 yenerek finale çıkmıştı