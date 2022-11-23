Buse Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Buse Yıldırım hayatı!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan haber spikeri Buse Yıldırım hakkında Buse Yıldırım kim sorusu araştırılıyor. Peki, Buse Yıldırım kimdir? Buse Yıldırım kaç yaşında, nereli? Buse Yıldırım evli mi, bekar mı? İşte, Buse Yıldırım'ın yaşı ve aslen nereli olduğu hakkında bilgiler...

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Buse Yıldırım kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan haber spikeri Buse Yıldırım hakkında Buse Yıldırım kim sorusu araştırılıyor. Peki, Buse Yıldırım kimdir? Buse Yıldırım kaç yaşında, nereli? Buse Yıldırım evli mi, bekar mı? İşte, Buse Yıldırım'ın yaşı ve aslen nereli olduğu hakkında bilgiler...

BUSE YILDIRIM KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Yıldırım, Lise eğitimini Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi'nde tamamlamış, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Eğitimi hayatı boyunca CNN TÜRK ve FOX TV gibi kanallarda staj yapan Buse Yıldırım, üniversiteden mezun olduktan sonra Habertürk'te muhabirlik yapmaya başlamıştır. Beyaz TV'de 2015 - 2018 yıllarında sabah ve hafta sonu haberlerini sunan Buse Yıldırım, 2018 yılında NTV'ye transfer oldu.