Buse Varol hangi dizide oynayacak? Buse Varol dizileri ve filmleri - Haberler

Buse Varol hangi dizide oynayacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Buse Varol dizileri ve filmleri

BUSA VAROL HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Buse Varol'un Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarının bazılarını silmesi sonrasında Alişan ile ayrılacaklarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Buse Varol ise bu iddiaları yalanlayarak konuya dair açıklamalarda bulundu. Varol, Aralık ayında yeni bir diziyebaşlayacağını söyledi.

İzleyiciler hangi diziye başlayacağını merak ederken Gönül Dağı adlı dizi olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali yapımdan ayrılacak. Yeni sezonla birlikte Buse Varol'un diziye dahil olabileceği konusu ise izleyiciler tarafından ortaya atılan bir iddia.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Varol, yakında bir evlat sahibi olacak.

BUSE VAROL DİZİLERİ

"Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi.

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