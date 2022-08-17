Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Buse Varol hangi bölümü kazandığı merak ediliyor. Peki, Buse Varol hangi üniversiteyi kazandı?

Oyuncu Buse Varol, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Varol, bir takipçisinin "Hangi üniversiteyi kazandınız" sorusu üzerine YKS yerleştirme sonucunu takipçileriyle paylaştı. Peki, Buse Varol hangi bölümü kazandı? Buse Varol hangi üniversiteyi kazandı? İşte detaylar…

BUSE VAROL HANGİ BÖLÜMÜ KAZANDI?

Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Buse Varol, "Hangi üniversiteyi kazandınız" sorusu üzerine YKS yerleştirme sonucunu paylaştı. Varol, Üsküdar Üniversitesi'nde Felsefe bölümünü kazandığını duyurdu.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat verdi.

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Çiftin Burak ve Eliz adında iki çocuğu var.