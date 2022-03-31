Buse Varol hamile mi?

Eşi Buse Varol'un 3. kez hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanlayan Alişan, ekonomik daralmaya gittiğini söyledi. 2 dadıya aylık 60 bin TL ödediği ileri sürülen Alişan, "Yeter iki çocuk iki dadı, üç çocuk üç dadı" dedi. Peki,

BUSE VAROL HAMİLE Mİ?

2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL masraf yapan Alişan, 3. çocuk söylentisi için "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum. Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık"

Buse Varol ise TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak hamilelik iddiasını için "Çocuklar daha çok küçük, iki çocuğu bir arada büyütmek çok zor. İş hayatına yeniden dönmeye hazırlanıyorum. Şu anda öyle bir şey yok" demişti.

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