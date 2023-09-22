Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir? Dünya Güreş Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli? Buse Tosun Çavuşoğlu hayatı ve kariyeri!

Buse Tosun Çavuşoğlu, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek önemli başarılara imza atmıştır. Yaşı, nereli olduğu ve kariyeri hakkında bilgi merak ediliyor. Peki, Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir? Dünya Güreş Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı. Buse Tosun Çavuşoğlu hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Çavuşoğlu'nun kariyeri ve başarıları araştırılmaktadır. Peki, Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir? Dünya Güreş Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Buse, Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Buse Tosun, Polonyalı rakibi Monika Ewa Michalik'i 6-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Buse Tosun, Azerbaycanlı Iryna Petrovna Netreba'yı 8-5, İtalyan Dalma Caneva'yı da 7-4 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Buse, yarı finalde ise Fransız Koumba Selene Fanta Larroque'a 4-3 yenilmişti. Buse Tosun, 2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final ve Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi. Finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek Dünya U23 Şampiyonu oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun, 72 kilo bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaştı. Rakibini 5-2 mağlup eden Buse, bronz madalya elde etti. 72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus'u tuş ile yenen Buse, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup olmuştu. Buse, Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında ise rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kazandı. Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmış