Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Buse Savaşkan. Peki, Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli, branşı ne?
BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?
Doğum: 24 Şubat 1999 (25 yıl yaşında)
Boy: 1,88 m
Buse Savaşkan, Kıbrıslı Türk atlet. Yüksek atlama branşında yarışmaktadır.
Buse Savaşkan, ilk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen ilk Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1,75 m ile elemelerden elenerek elde etti. Ayrıca İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 m ile finalleri kaçırdı. Ertesi yıl İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile bronz madalya kazandı.
Savaşkan, 2020'de açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu oldu.