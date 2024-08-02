Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli, branşı ne?

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

Doğum: 24 Şubat 1999 (25 yıl yaşında)

Boy: 1,88 m

Buse Savaşkan, Kıbrıslı Türk atlet. Yüksek atlama branşında yarışmaktadır.

Buse Savaşkan, ilk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen ilk Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1,75 m ile elemelerden elenerek elde etti. Ayrıca İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 m ile finalleri kaçırdı. Ertesi yıl İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile bronz madalya kazandı.

Savaşkan, 2020'de açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu oldu.