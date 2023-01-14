Buse Plan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Fenomenler 2023 Buse Plan kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alan isimlerden birisi Buse Plan oldu. Survivor yarışmacılarını merak eden vatandaşlar, Buse Plan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Survivor Buse kimdir? Survivor yarışmacısı Buse Plan kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023'ün başlamasına sayılı günler kaldı. Survivor yeni yıl yarışmacıları merak edildi. Biyografisi ve kariyeri merak edilen isimler arasında Buse Plan geliyor. Peki, Buse Plan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir?

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Sosyal medya hespalarını aktif şekilde kullanan Buse Plan'ın İnstagram'da 300 bin takipçisi bulunuyor.