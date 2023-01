Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında, nereli? Buse Plan hayatı ve biyografisi!

Buse Plan, Survivor 2023 kadrosunun açıklanmasıyla birlikte merak edilen isimler arasında yer alıyor. Diğer Survivor 2023 yarışmacıları gibi Buse Plan hakkındaki bilgiler de yarışmanın takipçilerince merak ediliyor. Peki, Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında, nereli? Buse Plan hayatı vebiyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan, Survivor'un 2023 kadrosunda bulunmaktadır. Buse Plan, 1995'te dünyaya gelmiştir. Buse Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sosyal Medya fenomenidir. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor. Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır.

Buse Plan Dominik'e gitmeden hemen önce sosyal medyada üzerinden şu sözleri paylaştı;

Buse Plan paylaşımında, "Dostlar ben gidiyorum. 10 seneyi aşkındır sosyal medyada kendi tarzımda içeriklerimi ürettim. Aranızdan birilerine motivasyon olabilmek bana çok iyi hissettirdi. Birebirde beni tanımayan ama ailesinin içindenmişim gibi her koşulda yanımda olan sizlere gitmeden bir teşekkür etmek istiyorum. Ben yine aynı ben olmaya devam edicem. Sosyal medyanın dışında da bambaşka yerlere uzandığım bir serüvene doğru yola çıkıyorum bu gece.

Ne yaptıysam anın kıymetini bilerek, aldığım her nefese, sahip olduğum her şeye minnet duyarak yaşadım. Duygusalım son bi kaç gündür; size söz veriyorum güveninizi boşa çıkarmacağım. Kendimi her gün geliştirdiğim bilinmezlikte beni daha iyi tanıyacaksınız. Ait olduğum doğayla daha da bütünleşicem. Sizlerle daha derin bağlar kuracağız. Size söz tüm limitlerimi zorlayacağım; tatile değil hayatımın en büyük deneyimine gidiyorum. Kendinize iyi bakın! Sizi seviyorum. Özgür kız, özgür ruhunu Dominik'e taşımaya gidiyor."