Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, voleybolda gösterdiği performansın yanı sıra özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor. Olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi İmge ise Ebrar'ı kolay unutmuşa benziyor. İmge, yaptığı paylaşımla sosyal medya fenomeni Buse Plan ile ilişkiye başladığını duyurdu. Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yanındaki mesleği ne?

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.