Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına yeni katılan yarışmacı Buse Korkmaz araştırılan konular arasında yer alıyor. TikTok fenomeni Buse Korkmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Buse Korkmaz kimdir? Buse Korkmaz kaç yaşında, nereli? Buse Korkmaz İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

TikTok fenomeni Buse Korkmaz, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına yeni yarışmacı olarak dahil oldu. Buse Korkmaz'ın gelin adayı olarak programa katılmasının ardından hayatı araştırılmaya başlandı. Ünlü fenomenin kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Buse Korkmaz kimdir? Buse Korkmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BUSE KORKMAZ KİMDİR?

Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Buse Korkmaz, fenomenliğinin yanı sıra güzellik merkezi sahibidir. Tiktok'ta @busekorkmaz kullanıcı adıyla 5,7 milyon takipçisi bulunmaktadır.

BUSE KORKMAZ İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur yarışmacılarından Buse Korkmaz, İnstagram'da @busekorkmaziniz kullanıcı adıyla 1 milyon takipçisi bulunmaktadır.