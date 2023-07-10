Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Buse Arslan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Buse Arslan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Buse Arslan kimdir? Buse Arslan kaç yaşında, nereli? Buse Arslan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Buse Arslan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Buse Arslan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Buse Arslan kimdir? Buse Arslan kaç yaşında, nereli? Buse Arslan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BUSE ARSLAN KİMDİR?

Buse Arslan (d. 29 Aralık 1992, İstanbul), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Kocamın Ailesi'nde Gülay Ar rolüne hayat vermiştir. Hâlen devam eden Kuruluş : Osman dizisinde Aygül Hatun rolüne hayat vermektedir. Arslan, İstanbul'da ikamet etmektedir.

Buse Arslan, 29 Aralık 1992'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine ilk kez '' 2011 de konuk oyuncu olarak başladı . Esas oyunculuk kariyerine başladığı dizi "Benim Hala Umudum Var" dizisidir. 2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandırdı ve ardından Kuruluş: Osman'da "Aygül Hatun" karakterini canlandırdı.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.