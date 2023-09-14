Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası büyükelçiliklere yeni isimler atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye yeni büyükelçiler atandı. Peki, Yeni Burundi Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alp Işıklı kimdir? Alp Işıklı hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

14 Eylül 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yen Burundi Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Burundi Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alp Işıklı kimdir? Alp Işıklı hayatı ve biyografisi! Merak edildi. İşte detaylar…

BURUNDİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ ALP IŞIKLI KİMDİR?

Ankara Üniversitesi mezunu olan Burundi Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alp Işıklı, Burundi'de Türkiye Maslahatgüzarı olarak görev almıştır. Görevine devam ederken bugün (14 Eylül) Resmi Gazete atamasıyla büyükelçi olarak atanmıştır. Özel hayatı hakkında bilgiler bulunmazken Alp Işıklı, Twitter (X) adresinden atama kararı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştur: "Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük onur duyduğum Burundi'de Büyükelçi görevini tensip buyurmalarından dolayı şükranlarımı arzeder , Sayın Bakanımıza bu teklifte bulunmalarından dolayı içten saygılarımı arzederim."