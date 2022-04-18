Burundan kan gelmesi orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Dini konularda araştırma yapanlar Burundan kan gelmesi orucu bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Burundan kan gelmesi orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Burundan kan gelmesi orucu bozar mı? İşte, detaylar

BURUNDAN KAN GELMESİ ORUCU BOZAR MI?

Bu konuda Diyanet'in farklı bir fetvası vardır.

Diyanet fetvası:

Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).