Burun kanaması orucu bozar mı ve oruçluyken burun neden kanar vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan sorular arasında yer alıyor. Ramazan ayının sıcak günlere gelmesiyle beraber oruçluyken burun neden kanar merak ediliyor. Burun kanaması orucu bozar mı sorusuna yanıt arayanlar, oruçluyken burun neden kanar diye araştırıyor. Burun kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken burun neden kanar? Detaylar haberimizdedir…

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken burun kanaması gerçekleştiğinde pamuk yardımı ile kan durdurulmalıdır. Bununla beraber, buruna pamuk ile müdahale edildiğinde oruç açısından herhangi bir mahsuru yoktur. Eğer burun kanaması sonucunda ilaç içildiği takdirde oruç bozulur. Kişi orucunu kaza eder tutamadığı gün sayısınca yılın diğer günlerinde tutamadığı gün sayısınca oruç tutar.

ORUÇLUYKEN BURUN NEDEN KANAR?

Ramazan ayının sıcak günlere denk gelmesi ile beraber, oruçluyken burun kanaması gerçekleşebilir. Kanamaya müdahale edildiği takdirde oruç bozulmaz. Ancak kanı yutma veya dış etkenler sebep olduğunda oruç kaza edilebilir.

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