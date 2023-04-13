Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de merak edilenler arasında Burun damlası orucu bozar mı? Burun spreyi sıkmak orucu bozar mı? soruları yer aldı.

"On bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi. Vatandaşlar ise Burun damlası orucu bozar mı? Burun spreyi sıkmak orucu bozar mı? sorularını merak etti

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar)."