2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin aklına gelen konulardan biri ise PYBS bursunun ne zaman yatacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından burs alacak öğrencilerin PYBS bursunu ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk yattı mı? PYBS bursu yattı mı? PYBS bursu ne zaman yatacak?

Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile burs işlemleri öğrencileri gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Mal Müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere yatırılan bursun yatış tarihi merak edilmekte. PYBS bursunun yatmasının yanında PYBS bursunun ne kadar olduğu da bir diğer merak konusu. Peki, Bursluluk yattı mı? PYBS bursu yattı mı? PYBS bursu ne zaman yatacak?

PYBS BURSU YATTI MI?

PYBS burslarının 25 Ocak tarihine kadar yatırılması tahmin ediliyor.