Bursluluk yattı mı? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS bursu yattı mı?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin aklına gelen konulardan biri ise PYBS bursunun ne zaman yatacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından burs alacak öğrencilerin PYBS bursunu ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk yattı mı? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS bursu yattı mı?