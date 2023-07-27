Bursluluk yattı mı? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS bursu yattı mı?
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2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin aklına gelen konulardan biri ise PYBS bursunun ne zaman yatacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından burs alacak öğrencilerin PYBS bursunu ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk yattı mı? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS bursu yattı mı?
Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile burs işlemleri öğrencileri gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Mal Müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere yatırılan bursun yatış tarihi merak edilmekte. Bursluluk yattı mı? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS bursu yattı mı?
PYBS BURSU YATTI MI?
Bursluluk ödemelerinin ödeme tarihi şehirlere göre farklılık göstermektedir. Burslar ayın 25'ine kadar yatırılıyor.