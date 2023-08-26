2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için adaylar, Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? Bursluluk sınavı sınav yeri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2023 İokbs, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ve sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak. İokbs sınav giriş belgesi, adaylar tarafından merakla beklenirken, bu belge sınavın düzenleneceği okullarda ilan edilmektedir. Bu nedenle Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? Sorusu gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? Bursluluk sınavı sınav yeri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

BURSLULUK SINAVINA HANGİ OKULDA GİRECEĞİM 2023?

2023 İOKBS veya bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgesini ve sınav tarihi bilgilerini MEB'in resmi web sitesi üzerinden öğrenebilirler. Sınav günü ise sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi ile birlikte sınava katılmalıdırlar. Fakat henüz sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmadı. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin en geç 27 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.