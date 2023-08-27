2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için adaylar, sınav tarihine yaklaştıkça sınav giriş belgesini merakla bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı yeri öğrenme 2023! İOKBS Bursluluk sınavına nerde gireceğim? Bursluluk sınavı giriş belgeleri açıldı mı?

Sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de sınav günü adayların yanında olmalıdır. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığıdır. e-Okul İOKBS sınav giriş belgesi, MEB'in resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilir. Peki, Bursluluk sınavı yeri öğrenme 2023! İOKBS Bursluluk sınavına nerde gireceğim? Bursluluk sınavı giriş belgeleri açıldı mı?

BURSLULUK SINAVI YERİ ÖĞRENME 2023

2023 İOKBS veya bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgesini ve sınav tarihi bilgilerini MEB'in resmi web sitesi üzerinden öğrenebilirler. Sınav günü ise sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi ile birlikte sınava katılmalıdırlar. Fakat henüz sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmadı. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin en geç 27 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.