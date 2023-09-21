Bursluluk sınavı yarın saat kaçta açıklanacak? MEB.GOV.TR İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, burs sorgulama ekranı!

Bursluluk sınavı, 3 Eylül 2023 Pazar günü ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından yapıldı. Sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, "Bursluluk sınavı yarın saat kaçta açıklanacak?" gibi sorularla araştırma yapıyorlar. İşte ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için 3 Eylül 2023 tarihinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) düzenledi. Öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girdi. Şimdi, öğrenciler Bursluluk sınavı yarın saat kaçta açıklanacak? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, burs sorgulama ekranı meb.gov.tr! merak ediyor. İşte detaylar…

BURSLULUK SINAVI YARIN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu yılki İOKBS sonuçları 22 Eylül Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise belli değil. Gün içinde açıklanması bekleniyor.

MEB.GOV.TR İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. 2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

Sonuçlar ise yarın 22 Eylül Cuma günü belli olacak ve öğrenciler burslarını ilerleyen günlerde hesaplarında görecek.