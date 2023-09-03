BURSLULUK SINAVI SORULAR VE CEVAP ANAHTARI: İOKBS sınav soruları, cevap anahtarı yayınlandı mı?

3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS sınav soruları, cevap anahtarı sınavın tamamlanmasının ardından adaylar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda birçok kişi tarafından İOKBS sınav soruları, cevap anahtarı yayınlandı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, İOKBS sınav soruları, cevap anahtarı yayınlandı mı?

İokbs sınav soruları, cevap anahtarı, bugün yapılan bursluluk sınavı katılan adaylar tarafından araştırılıyor. MEB tarafından düzenlenmekte olan İOKBS sınav soruları, cevap anahtarı ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar, arama motorları üzerinde sorgulanıyor. Peki, İOKBS sınav soruları, cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı hakkında merak edilen detaylar!

BURSLULUK SINAVI SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

Geçen yıl, 4 Eylül 2022'de gerçekleşen bursluluk sınavı sonrasında, 5 Eylül 2022'de soru kitapçıkları ile cevap anahtarları paylaşılmıştı. Şimdi ise 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanla beklenen soru ve cevap anahtarlarının 4 Eylül'de açıklanması öngörülüyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk Sınavı sonuçlarının kesin tarihi henüz belli değil. Ancak geçen yıl, 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Buna göre yaşanacak sıcak gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.