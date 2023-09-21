Bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? Sorusu, gerçekleştirilen sınavın ardından gündeme geliyor. İOKBS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan adaylar Bursluluk sınav sonuçlarına dair araştırmalarını internet üzerinde gerçekleştiriyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? Bursluluk sınavı sonuçları hangi siteden öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden 22 Eylül Cuma günü erişime açılacak. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.

BURSLULUK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan bursluluk (İOKBS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmakta olan takvime göre 22 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Buna göre İOKBS sınavı sonuçları 22 Eylül'de adayların erişimine açılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden adaylar sonuçlarını kolay bir şekilde öğrenebilecek.