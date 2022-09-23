Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan adaylar Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanacak mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanacak mı?

İokbs yani bursluluk sınavına katılan adaylar, Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanacak mı? Sorularını oldukça merak ediyor ve internet üzerinden araştırıyor. 6,7,8, hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavında adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanacak mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre bursluluk sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. İOKBS sonuçlarının bugün saat kaçta açıklanacağına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Sonuçların gün içerisinde herhangi bir saate açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül itibari ile sınava giren öğrenciler için erişime açıldı. 4 Eylül tarihinde MEB bursluluk sınavına giren adaylar İOKBS burs sonucuna nereden bakacağını araştırıyor. MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.