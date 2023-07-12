İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi merak ediliyor. Bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler arama motorlarında Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ne zaman? İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ne zaman? İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS giriş yapacak olan adaylar Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ne zaman? İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

BURSLULUK (İOKBS) SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül günü saat 10.00'da yapılacak. Sınavda 100 soru olurken, sınav süresi 120 dk olarak belirlendi.

BURSLULUK (İOKBS) SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İOKBS sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Belgelerin sınavdan 7-10 gün öncesinde yayınlanması bekleniyor.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

KİMLER BURSLULUK SINAVINA BAŞVURABİLİR?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.