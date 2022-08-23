Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınavı tarihi ne zaman?

MEB tarafından hazırlanan bursluluk sınavına girecek olan adayla sınav tarihinin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen sınav tarihi açıklandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfları için düzenlenen bursluluk sınavının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bursluluk sınavına başvurular 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Bunun üzerine öğrenciler bursluluk sınavı tarihini merak etmekte. MEB'in bursluluk sınavı takvimini açıklamasıyla öğrencileri heyecan sardı. Bursluluk sınavı ne zaman? İşte bursluluk sınavı tarihi…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2022?

MEB'in düzenlediği 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarına yönelik olan bursluluk sınavı başvuruları yapıldı ve sınav tarihi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre bursluluk sınavı tarihi 4 Eylül 2022 saat 10:00'da olarak belirlendi.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan bursluluk sınavı için gerekli olan belgelerin yayınlanıp yayınlanmadığı öğrenciler tarafından merak konusu olmuştur. Öğrencilerin sınava giriş yerleri, salonu ve sırasının yer alacağı belge henüz yayınlanmadı. Bursluluk sınavı giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce yayınlanacak. Giriş belgesinehttp://www.meb.gov.tradresinden ulaşılabilir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Eylül 2022 tarihinde sınava girecek öğrencilerin sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı Türkiye'de her sene yapılan bir sınavdır. Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar eğer katılım şartları da uygunsa burs veya yatılı eğitim alma hakkı kazanıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfları için düzenlenen bursluluk sınavı aracılığıyla 60 bin öğrenciye burs imkanı verilecektir. MEB'in açıklamasına göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.