Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı için kaç puan almak gerekiyor? 2022 İOKBS bursluluk puanı kaç?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sınavının sona ermesiyle öğrenciler ve veliler sınavın sonucunu merak ediyor. MEB tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan burs sınavından kaç puan alınmalı? Sorusu gündemde. Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı için kaç puan almak gerekiyor? 2022 İOKBS bursluluk puanı kaç?