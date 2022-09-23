Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı için kaç puan almak gerekiyor? 2022 İOKBS bursluluk puanı kaç?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sınavının sona ermesiyle öğrenciler ve veliler sınavın sonucunu merak ediyor. MEB tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan burs sınavından kaç puan alınmalı? Sorusu gündemde. Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı için kaç puan almak gerekiyor? 2022 İOKBS bursluluk puanı kaç?
İokbs burs aylık kaç TL? Sorusu İOKBS bursluluk sınavına giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İOKBS sınava katılım gösteren binlerce aday, İOKBS burs sınavı kaç puanla kazanılır? Sorusunu araştırıyor.21 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında başvuruları yapılan İOKBS sınavı 4 Eylül Pazar günü uygulanmıştı. Şimdi ise sınava giren öğrencilerin merak ettikleri var. Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı için kaç puan almak gerekiyor? 2022 İOKBS bursluluk puanı kaç?
BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
4 Eylül tarihinde MEB tarafından uygulanan İOKBS bursluluk sınavının ardından sınava giren binlerce aday, bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Sorusuna yanıt aradı. MEB İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için alınması gereken puan sınıflara göre aşağıdadır.
5. sınıf öğrencileri;
5. Sınıf diğer çocuk için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul olmayan için puan: 452,258
- 6. sınıf öğrencileri;
6. Sınıf diğer çocuk için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan için puan: 100
- 7. sınıf öğrencileri;
7. Sınıf diğer çocuk için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok için puan: 455,928
- 8. Sınıf öğrencileri;
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
- 9. sınıf öğrencileri;
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
- 10. Sınıf öğrenciler;
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
- 11. sınıf öğrenciler;
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
.puan almaları gerekmektedir.
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