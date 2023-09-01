2023 İokbs, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ve sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak. İokbs sınav giriş belgesi, adaylar tarafından merakla beklenirken, bu belge sınavın düzenleneceği okullarda ilan edilmektedir. Bu nedenle Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? Sorusu gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, BURSLULUK SINAVI İOKBS için giriş belgesi gerekli mi? İOKBS Bursluluk sınavı 2023 sınav yeri nasıl öğrenilir?

2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) için adaylar, Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? Sorusunu araştırıyor. Peki, BURSLULUK SINAVI İOKBS için giriş belgesi gerekli mi? İOKBS Bursluluk sınavı 2023 sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

BURSLULUK SINAVI İOKBS İÇİN GİRİŞ BELGESİ GEREKLİ Mİ?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biridir. Sınava giderken mutlaka yanınızda bulunması gerekmektedir.

İOKBS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

BURSLULUK SINAVINA HANGİ OKULDA GİRECEĞİM 2023?

2023 İOKBS veya bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgesini ve sınav tarihi bilgilerini MEB'in resmi web sitesi üzerinden öğrenebilirler. Sınav günü ise sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi ile birlikte sınava katılmalıdırlar. Fakat henüz sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmadı. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin en geç 27 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.