Bursluluk sınavını bekleyen öğrencilerin gündeminde bursluluk sınavının başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS başvuru ne zaman başlıyor? Bursluluk sınav başvurusu nereden yapılır? sorularına yanıt arıyor.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? sorusu merak ediliyor. İokbs'ye girecek olan öğrenciler son günlerde arama motorlarında Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtını aratıyor. Bursluluk sınavı hakkında merak edilenler arasında ise başvuru tarihi yer alıyor. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS başvuru ne zaman başlıyor? Bursluluk sınav başvurusu nereden yapılır?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı başvuruları henüz başlamadı. Sınav başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde alınmıştı.