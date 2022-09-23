Bursluluk sınavı açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir? 2022 Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı!
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İOKBS yani bursluluk sınavına katılmakta olan birçok öğrenci burs sahibi olmak için heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 4 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş dönemi başladı. Peki, Bursluluk sınavı açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir? 2022 Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı!
Bursluluk sınavı açıklandı mı? Sorusu, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının 23 Eylül tarihinde paylaşılacağı duyurulmuştu fakat tam saat belirlenmemişti. Sınav, 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda gerçekleştirilmişti. Peki, Bursluluk sınavı açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir? 2022 Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı!
BURSLULUK SINAVI AÇIKLANDI MI?
2022 Yılında gerçekleştirilmiş olan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen adaylar internet üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilmektedirler. Sınav sonuçlarının açıklanması ise Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter adresi üzerinden duyuruldu.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
23 Eylül tarihinde açıklanan İOKBS - Bursluluk sınavı sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıda yer alan kısımdan bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranına gidebilir.
2022 BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 23, 2022
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