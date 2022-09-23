Bursluluk sınavı açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir? 2022 Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı!

İOKBS yani bursluluk sınavına katılmakta olan birçok öğrenci burs sahibi olmak için heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 4 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş dönemi başladı. Peki, Bursluluk sınavı açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir? 2022 Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı!