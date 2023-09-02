2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için adaylar, sınav tarihinin gelmesi ile birlikte araştırma yapıyor. Bursluluk sınava uçlu kalemle girilir mi? Sorusu merak edilenler arasında. Peki, Bursluluk sınava uçlu kalemle girilir mi? Bursluluk sınavına uçlu kalem getirmek yasak mı?

Bursluluk sınava uçlu kalemle girilir mi? Sorusu, uçlu kalemle sınava girilip, girilmeyeceğini merak etmekte olan öğrenciler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığıdır. e-Okul İOKBS sınav giriş belgesi, MEB'in resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilir. Peki, Bursluluk sınava uçlu kalemle girilir mi? Bursluluk sınavına uçlu kalem getirmek yasak mı?

BURSLULUK SINAVA UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ?

MEB Resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre;

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Buna göre Bursluluk sınava uçlu kalemle girilebilir.