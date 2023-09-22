Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları artık yayınlandı. 100 bin öğrenci burs kazanma hakkı elde etti. Peki, Bursluluk sınav sonucu nereden öğrenilir? İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? İşte sınav sonuçlarını öğrenmek için adımlar!

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarını, 'http://www.meb.gov.tr' internet adresinden açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Arama motorlarında ise Bursluluk sınav sonucu nereden öğrenilir? İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? PYBS sınav sonuç öğrenme ekranı araması yapıldı.

BURSLULUK SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Web Sitesi: İlk önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edin. Sınav sonuçları genellikle bu web sitesi üzerinden duyurulur. ( www.meb.gov.tr )

Sınav Sonuçları Bölümü: Ana sayfada veya site menüsünde "Sınav Sonuçları" veya benzeri bir bağlantıyı arayın. Genellikle burada sınav sonuçlarına erişim için gerekli olan bağlantıyı bulabilirsiniz.

T.C. Kimlik Numarası ve Şifre: Sınav sonuçlarını öğrenmek için genellikle öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve özel bir şifre gereklidir. Bu bilgileri sağlayın.

Sonuçları Görüntüleme: T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizi girdikten sonra, sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlarınızı yazdırabilir veya kaydedebilirsiniz.

İLK BURSLULUK PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin okula kayıt yaptırmasından sonra ekim ayı itibari ile ödenecek.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkanından faydalandırıldı. Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

PYBS BURSLULUK ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL BAKILIR?

İokbs bursunun ödemesi hesaplara aktarıldı mı, bunu kontrol etmek için e-Okul VBS platformunu kullanabilirsiniz. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. E-Okul VBS'ye T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra doğru yanıtlarıyla doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, eğitim aldığı şube gibi soruları yanıtlayarak hesaplarına giriş yapabilirler.

Sonrasında sol taraftaki menü seçeneklerini kullanarak "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesine giderek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Ayrıca PTT aracılığıyla burs ödemesini alan öğrenciler, ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerini kullanarak PTT canlı destek hizmetini telefonlarından veya bilgisayarlarından kullanarak burs ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

PYBS NEDİR, BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.