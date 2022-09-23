Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan adaylar Bursluluk sınav sonuçlarına nereden bakılır? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? merak ediyor.

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Bursluluk sınav sonuçlarına nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan adaylar Bursluluk sınav sonuçlarına nereden bakılır? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül itibari ile sınava giren öğrenciler için erişime açıldı. 4 Eylül tarihinde MEB bursluluk sınavına giren adaylar İOKBS burs sonucuna nereden bakacağını araştırıyor. MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.

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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre bursluluk sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. İOKBS sonuçları açıklandı.