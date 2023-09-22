Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sonucu bugün açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen PYBS sınavı sonrasında İOKBS sınavına katılan adaylar, Ortaöğretim bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını öğrenmek amacıyla araştırma yapmaktadır. Bugün itibariyle İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı merak konusudur. Peki, Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sonuçları bugün açıklanır mı?

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin dikkatini çeken konulardan biri de burs işlemleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu, özellikle merak edilen bir konu haline geldi. Bu nedenle, Ortaöğretim bursluluk sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve saati hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Arama motorlarında ise Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sonuçları bugün açıklanır mı? soruları araştırılıyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan bursluluk ( İokbs ) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmakta olan takvime göre 22 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Buna göre İOKBS sınavı sonuçları 22 Eylül'de adayların erişimine açılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden adaylar sonuçlarını kolay bir şekilde öğrenebilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden 22 Eylül Cuma günü erişime açılacak. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.

PYBS BURSLULUK ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL BAKILIR?

İokbs bursunun ödemesi hesaplara aktarıldı mı, bunu kontrol etmek için e-Okul VBS platformunu kullanabilirsiniz. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. E-Okul VBS'ye T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra doğru yanıtlarıyla doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, eğitim aldığı şube gibi soruları yanıtlayarak hesaplarına giriş yapabilirler.

Sonrasında sol taraftaki menü seçeneklerini kullanarak "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesine giderek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Ayrıca PTT aracılığıyla burs ödemesini alan öğrenciler, ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerini kullanarak PTT canlı destek hizmetini telefonlarından veya bilgisayarlarından kullanarak burs ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

PYBS NEDİR, BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.