BURSLULUK KARTI ne zaman verilecek 2023?

Burs ödemelerinin başlayacağı tarih, açıklanan İOKBS Bursluluk Sınav sonuçlarının hemen ardından öğrenciler tarafından sıkça sorulan bir konu. Cumhurbaşkanı tarafından dün Kabine toplantısında açıklanan kararlara göre, öğrencilere hem vergisiz telefon hem de ücretsiz 10 GB internet hizmeti sunulacak. Peki ama Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2023? İşte detaylar…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre, 5. sınıfından 11. sınıfa kadar olan öğrencilere 12 aylık bir burs desteği verilecek. Sınavı kazanan öğrenciler, şimdi burs desteğinin nasıl alınacağına dair ayrıntıları ve ilk burs ödeme tarihini öğrenmek istiyorlar. Bu destek, öğrencilere ekonomik rahatlama sağlayacak ve eğitimlerine daha kolay erişim sağlayacak. Burs ödemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için ilgili kurumlarla iletişime geçmekte fayda var. Peki ama Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2023? İşte detaylar…

BURSLULUK KARTI NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Öğrenci burslarının ödenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliği gereğince bursluluk sınavını kazandıktan ve okula kayıt yaptırdıktan sonra ekim ayının başından itibaren başlayacaktır.

Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. PTT üzerinden burs ödemelerini alan öğrenciler, ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgileriyle PTT canlı destek hizmetini kullanarak bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler. Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliği çerçevesinde düzenlenir ve öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak amacıyla sunulur.