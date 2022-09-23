Bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları nereden öğrenilir? MEB İOKBS burs sınav sonucuna nereden bakılır? İOKBS MEB bursluluk sonuç sorgulama ekranı!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sınavının sona ermesiyle öğrenciler ve veliler sınavın sonucunu merak ediyor. MEB tarafından ortaöğretim ve lise öğrencilerine verilen bursluluk sınavı yapıldı. Peki, Bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilir? MEB İOKBS sınav sonuçlarına nereden bakılır? İOKBS MEB bursluluk sonuç sorgulama ekranı!

Bursluluk ( İokbs ) sınav sonuçları nereden öğrenilir? sorusu bursluluk sınavına giren öğrencilerin merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanarak erişime açılması beklenen İOKBS soru kitapçığı ile cevap anahtarının erişime açılmasının ardından sınava giren öğrenciler MEB İOKBS sınavı sonuçlarını araştırıyor. 21 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında başvuruları yapılan İOKBS sınavı 4 Eylül Pazar günü uygulanmıştı. Şimdi ise sınava giren öğrenciler MEB İOKBS sonuçlarını bekliyor. MEB'in duyurusuna göre İOKBS bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül tarihi itibari ile erişime açılacak. Peki, Bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilir? MEB İOKBS sınav sonuçlarına nereden bakılır? İOKBS MEB bursluluk sonuç sorgulama ekranı!

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül itibari ile sınava giren öğrenciler için erişime açıldı. 4 Eylül tarihinde MEB bursluluk sınavına giren adaylar İOKBS burs sonucuna nereden bakacağını araştırıyor. MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık, 10, 11. Sınıflara verilen burs için 4 Eylül tarihinde bursluluk sınavının açıklanması bekleniyor. MEB'in kendi internet sitesinden erişime açılacak olan İOKBS sonuçları merakla araştırılıyor. MEB'in duyurusuna göre İOKBS sonuçları 23 Eylül itibari ile öğrencilere erişime açılacak.