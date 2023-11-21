Burslar yükselecek mi? Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu?
Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu, yükselecek mi ve burslar yükseldi mi merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Burslar yükselecek mi? Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu?
Burslar yükseldi mi ve yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Öğrencilere müjdeli haberi veren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuyla ilgili bilgi verdi. Burslar yükselecek mi? Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu? Detaylar haberimizdedir…
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ BURSU ARTIYOR MU?
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burslara zam yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin liraya çıkarıyoruz.' ifadelerine yer verdi.