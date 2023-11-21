Haberler ›› Gündem ›› Burslar yükselecek mi? Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu?

Burslar yükselecek mi? Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu?

21 Kasım 2023 11:44 , Son Güncelleme: 11:48 Gündem Haberleri Abone Ol

Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu, yükselecek mi ve burslar yükseldi mi merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Burslar yükselecek mi? Yüksek lisans ve doktora öğrenci bursu artıyor mu?