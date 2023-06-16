Burslar yattı mı? Burslar yattı mı iokbs, kyk, ptt? Burslar ne zaman yatacak KYK? Burslar ne zaman yatacak bayram?

Öğrencilerin burs ve kredi ödemeleri her bayram öncesi hesaplarına erkenden yatıyor. Peki, Kurban Bayramı bursları kredileri yattı mı? Burslar yattı mı? Burslar yattı mı iokbs, kyk, ptt? Burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatacak kyk? Burslar ne zaman yatacak bayram?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan veya diğer kurumlardan burs veya kredi alan öğrenciler merak ediyor. Burslar yattı mı? Burslar yattı mı iokbs, kyk, ptt? Burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatacak kyk? Burslar ne zaman yatacak bayram? İşte detaylar…

BURSLAR YATTI MI?

Her bayram öncesi Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerin hesaplarına burslar ve krediler erkenden yatıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken kredi ve bursların bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatması bekleniyor.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK KYK?

Her yıl bayram öncesi yatan burslar bu bayram öncesi henüz yatmadı. Bayrama birkaç gün kala yatması bekleniyor. Kredi ve burs hesaplara yattığında haberimize eklenecektir.