Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Bursaspor - Venezia Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda?

Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Venezia Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BURSASPOR - VENEZİA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Venezia NEF - Venezia Basket maçı 15 Mart Çarşamba günü Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

15 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Venezia NEF - Venezia Basket karşılaşması saat 20:00'da Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalından canlı yayınlanacak ve Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.