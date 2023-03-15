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Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Bursaspor - Venezia Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda?

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Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Venezia Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Bursaspor - Venezia Basket maçı ne zaman? Bursaspor - Venezia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BURSASPOR - VENEZİA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Venezia NEF - Venezia Basket maçı 15 Mart Çarşamba günü Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

15 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Venezia NEF - Venezia Basket karşılaşması saat 20:00'da Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalından canlı yayınlanacak ve Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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