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Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu 2023? Bursaspor teknik direktörü İsmail Ertekin istifa mı etti, yeni td kim olacak?

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Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu 2023? Bursaspor teknik direktörü İsmail Ertekin istifa mı etti, yeni td kim olacak?

Futbola ara verdikten 1 yıl 8 ay sonra yeniden sahalara dönen ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı takımın başına getirildi. Peki, Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu 2023? Bursaspor teknik direktörü İsmail Ertekin istifa mı etti, yeni td kim olacak? İşte detaylar...

Bursaspor'da futbolcu Özer Hurmacı, takımın başına getirildiBursaspor'da futbolcu Özer Hurmacı, takımın başına getirildi
Bursaspor'da takımın başına başına Özer Hurmacı getirildiBursaspor'da takımın başına başına Özer Hurmacı getirildi
Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldıBursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı

Bursaspor'un teknik direktörü değişti. Futbol severler, Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu 2023? Bursaspor teknik direktörü İsmail Ertekin istifa mı etti, yeni td kim olacak? İşte yeni teknik direktör...

Bursaspor'da görevden alınan İsmail Ertekin'in yerine teknik direktörlüğe futbolcu Özer Hurmacı getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi. Süper Lig şampiyonluğu da bulunan Bursaspor, 30 puanla TFF 2. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 30 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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