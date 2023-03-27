Futbola ara verdikten 1 yıl 8 ay sonra yeniden sahalara dönen ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı takımın başına getirildi. Peki, Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu 2023? Bursaspor teknik direktörü İsmail Ertekin istifa mı etti, yeni td kim olacak? İşte detaylar...

Bursaspor'un teknik direktörü değişti. Futbol severler, Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu 2023? Bursaspor teknik direktörü İsmail Ertekin istifa mı etti, yeni td kim olacak? İşte yeni teknik direktör...

BURSASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Bursaspor'da görevden alınan İsmail Ertekin'in yerine teknik direktörlüğe futbolcu Özer Hurmacı getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi. Süper Lig şampiyonluğu da bulunan Bursaspor, 30 puanla TFF 2. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BURSASPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA, HANGİ LİGDE?

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 30 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor.