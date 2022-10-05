Bursaspor kulübünde Luka Capan olayı sonrası kısa sürede gündeme gelmişti. Futbolseverlerin merak ettiği olayın ardındaki gelişmeler ise takip edilmekte. Bursaspor'un transfer yasağı hakkındaki gelişmelerin ardından futbolseverler ve Bursaspor taraftarları merakla Bursaspor transfer yasağı mı geldi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bursaspor transfer yasağı mı geldi? Fifa'dan Bursaspor'a transfer yasağı geldi mi? Bursaspor transfer yasağı var mı?

Bursaspor transfer yasağı mı geldi? sorusu futbolseverler ve Bursaspor taraftarları tarafından araştırılmakta. Luka Capan olayının ardından edilen şikayetler sonrası Bursaspor'a Fifa tarafından transfer yasağı geldiği haberi gündemde yer alıyor. Peki, Bursaspor transfer yasağı mı geldi? Fifa'dan Bursaspor'a transfer yasağı geldi mi? Bursaspor transfer yasağı var mı?

BURSASPOR TRANSFER YASAĞI MI GELDİ?

Bursaspor camiasında olan Luka Capan olayı ardından Fifa tarafından Bursaspor'a iki dönem kalıcı transfer yasağı geldi. Bursaspor yönetimi ise kararın ardından CAS'a başvurdu. Bursaspor'un konu ile ilgili açıklaması ise şöyle oldu;

"Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği , borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS'a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır."