Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanması dünya basınında geniş yer buldu. Dış basında Mauro Icardi'nin sezona damga vuran performansına ise ayrı parantez açıldı. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından ise Bursaspor ne zaman şampiyon oldu? Bursaspor kaç kere şampiyon oldu? Bursaspor en son ne zaman şampiyonluk kazandı? soruları aratıldı.

Bursaspor ne zaman şampiyon oldu? merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de ipi göğüsleme dünya basınında yankı uyandırdı. Şampiyonluğun ardından Bursaspor şampiyonluğu da merak edildi. Bursaspor ne zaman şampiyon oldu? Bursaspor kaç kere şampiyon oldu? Bursaspor en son ne zaman şampiyonluk kazandı?

BURSSPOR NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

1963 yılında Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor birleşerek kurucu olmuşlardır. Beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan almıştır. Bursaspor'un amblemindeki beş yıldız kurucu takımları temsil etmektedir. Bursa'da faaliyet gösteren beş amatör kulübün birleşmesi ile kurulmuştur.

1966-67 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda küme düştükten 2 sezon sonra, 2005-06 sezonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkmıştır. 2009-10 sezonunda Süper Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. takım olmuştur.

1966-67 sezonunda 1. Ligde şampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda 1. Lige düştükten 2 sezon sonra 2005-06 sezonunda 1. Ligde tekrar şampiyon olup Süper Lige çıktı.

Bursaspor, 2009-10 Süper Lig şampiyonu olarak 2010 Türkiye Süper Kupası'nda sahaya çıkmıştır.

2009-10 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olmayı başardı.