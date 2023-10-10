Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçında Bursaspor - Gölcükspor maçında karşı karşıya gelecek. Bursaspor - Gölcükspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Bursaspor - Gölcükspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Bursaspor - Gölcükspor maçı şifresiz mi ve Bursaspor - Gölcükspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

10-10-2023 BURSASPOR VS GÖLCÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bursaspor ile Gölcükspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BURSASPOR-GÖLCÜKSPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR-GÖLCÜKSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Bursaspor-Gölcükspor Maçı, 10 Ekim Salı günü oynanacak.

BURSASPOR-GÖLCÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Gölcükspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BURSASPOR-GÖLCÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ve Gölcükspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Bursa'da, Timsah Park Stadyumu'nda oynanacak.