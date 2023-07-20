Süper Lig'de futbol heyecanının başlamasına kısa bir süre kala merak edilenler arasında Bursaspor yer aldı. Bursaspor taraftarlarının gündeminde ise Bursaspor'un bu sezon hangi ligde oynayacağı yer aldı. Peki, Bursaspor ligde yok mu? Bursaspor bu sezon oynamayacak mı? Bursaspor hangi ligde oynayacak?

Şampiyon ne hallere düştü! Bursaspor, bu sezon hiçbir ligde olmayacak

Bursaspor ligde yok mu? Bursaspor bu sezon oynamayacak mı? Bursaspor hangi ligde oynayacak? merak ediliyor. Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kaldı. Futbolseverlerin ve Bursaspor taraftarının gündeminde ise Bursaspor ligde yok mu? Bursaspor bu sezon oynamayacak mı? Bursaspor hangi ligde oynayacak? soruları yer aldı. İşte merak edilenler...

BURSASPOR LİGDE YOK MU?

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay dönemine ait 57M TL borç nedeniyle lisansı çıkmadı. Kulüp, bu sezon hiçbir ligde mücadele edemeyecek.

LİSANS ÇIKMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, Bursaspor, CAS'a ödemesi gereken 57 milyon TL borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp lisans alamadığı için hiçbir ligde mücadele edemeyecek

ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Yeşil-beyazlılar 2009-2010 sezonunda Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la şampiyon olarak tarihindeki en büyük başarısını elde etmişti.

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL'dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır.

Bursaspor Yönetim Kurulu"