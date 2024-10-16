Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL?
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda 3 maça çıkan Bursaspor, bu maçların hepisini kapalı gişe oynadı. Peki, Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
Bursaspor Kulübü yaptığı açıklamayla kombinelerin tekrar satışa çıkacağını duyurdu. Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
BURSASPOR KOMBİNELERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bursaspor Kulübü yaptığı açıklamayla kombinelerin tekrar satışa çıkacağını duyurdu.
Bursaspor Kulübü yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;
"Kombinelerimiz, taraftarlarımızın yoğun isteğiyle yarın saat 10:00'dan itibaren 20 Ekim 2024 Pazar gününe kadar gişelerden ve online platformdan tekrar satışta! Yeni sezon kombinelerimizle tribünlerdeki yerini al, şampiyonluk yürüyüşümüzü yerinde izle!"
Bursaspor resmi internet sitesinden kombine bilet fiyatları da paylaşıldı.
Güney / Kuzey kale arkası tribün 1250 tl
Doğu alt / Üst tribün 2400 tl
Batı alt / Üst tribün 7750 tl
1963 tribünü 25.000 tl