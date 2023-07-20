Bursaspor, eski başkanlardan Ali Ay dönemine ait 57M TL borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Peki, Bursaspor hangi ligde? Bursaspor bu sene maç yapmayacak mı? Bursaspor neden lisans alamadı?

Şampiyon ne hallere düştü! Bursaspor, bu sezon hiçbir ligde olmayacak

Bursaspor, eski başkanlardan Ali Ay dönemine ait 57M TL borç nedeniyle lisans alınamadığını açıkladı. Gelişme sonrası Bursaspor hangi ligde? Bursaspor bu sene maç yapmayacak mı? Bursasporneden lisans alamadı merak edildi.

BURSASPOR BU SENE MAÇ YAPMAYACAK MI?

Yeşil-beyazlılar 2009-2010 sezonunda Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la şampiyon olarak tarihindeki en büyük başarısını elde etmişti.

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL'dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır.

Bursaspor Yönetim Kurulu