Bursaspor elendi mi? (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan devam ediyor. Bu akşam Bursaspor, Vanspor FK'yı konuk ediyor. Peki, Bursaspor elendi mi?
Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Vanspor FBBSK'yı konuk ediyor. Peki, Bursaspor elendi mi (Ziraat Türkiye Kupası)?
BURSASPOR ELENDİ Mİ?
Bursaspor'da, Batalla'nın kupadaki 11'i şöyle:
Zekeriya Topayan- Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Furkan Saki, Hamza Gür- Barış Dalkıran, Yiğitali Bayrak- Bora Yılmaz, Sedat Cengiz, Mustafa Genç- Mücahit Can Akçay.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Van Spor'u konuk ediyor.
Bursaspor seri penaltı atışları sonucu Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.