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Bursaspor-Amedspor maçında ne oldu?

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Bursaspor-Amedspor maçında ne oldu?

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi çıkan olaylar sahaya yansıdı. Bu nedenle Bursaspor-Amedspor maçında ne oldu? sorusu merak ediliyor. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık duruyor. Peki, Bursaspor-Amedspor maçında ne oldu?

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Maçın birçok kez durdurulması ile Bursaspor- Amedspor maçında ne oldu? Sorusu, futbolseverler tarafından merak edildi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa'da oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı yüksek bir gerilim altında oynanıyor. Saha öncesi yaşanan olaylar saha içine de yansıdı. Peki, Bursaspor- Amedspor maçında ne oldu?

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık duruyor. Maçın özellikle ilk dakikalarında tansiyonun çok yüksek olduğu mücadelede Bursaspor taraftarı sahaya koltuk attı. Sahaya su şişelerinin yağdığı maçta, mermi ve kesici aletlerin de atıldığı görüldü.

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Bursaspor-Amedspor maçında ne oldu?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Bursaspor Amedspor Gündem Spor Haberler

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