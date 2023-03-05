Bursaspor Amedspor maç özeti! (VİDEO) Bursaspor Amedspor maçı özeti izle! Bursaspor Amedspor maçı kaç kaç bitti?

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Bursaspor-Amedspor maçını izleyen tüm futbolseverler aynı soruyu sordu: Maç neden tatil edilmiyor?

Bursa spor Amed spor maç özeti! 2. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bursa spor Amed spor maçını kaçıran futbolseverler Amed spor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Bursa spor Amed spor maç özeti! Bursa spor Amed spor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Bursa spor Amed spor maçı kaç kaç bitti? İşte, Bursa Amed spor maç özeti haberimizde...

BURSASPOR - AMEDSPOR MAÇ ÖZETİ

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BURSASPOR - AMEDSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bursa spor Amed spor maçı 2-1'lik Bursa spor'un üstünlüğü ile sona erdi.

BURSASPOR - AMEDSPOR MAÇINDA NELER OLDU?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa spor, sahasında Amed spor'u 2-1 mağlup etti. Yaşanan olayların damga vurduğu mücadelenin ilk yarısında maç, atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Tribünde açılan pankartlar dikkat çekerken, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu.

BURSASPOR EVİNDE KAYBETMEDİ

Yoğun güvenlik önlemleri altında oynanan ve özellikle ilk yarısında sahaya yabancı maddelerin yağdığı maçta Bursa spor'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Çağatay Yılmaz ile 81. dakikada Cenk Şahin kaydetti. Amed spor'un tek golü ise 89. dakikada Gürkan Öztürk'ten geldi.

OLAYLAR GECE BAŞLADI

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursa spor taraftarının, Amed spor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

MAÇ ÖNCESİ SAHA KARIŞTI

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu.

TRİBÜNDE DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Amed spor maçında Bursa spor taraftarlarının açtığı pankartlar ise dikkat çekti. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Görselleri sokan kamu görevlilerin açığa alındığını belirten Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.